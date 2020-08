Aplicativo da Unimed facilita dia a dia de beneficiários

Mais de 500 beneficiários já aderiram ao aplicativo “Unimed SP Clientes”, da Unimed Catanduva. Lançada há cinco meses, a ferramenta tem sido mais um canal de comunicação do beneficiário com a cooperativa, propiciando atendimento ágil e seguro, principalmente neste período de isolamento.

Idealizada em parceria com a Federação das Unimeds do Estado de São Paulo (Fesp), a plataforma disponibiliza acesso às principais informações sobre o plano de saúde no conforto de sua casa, no trabalho ou na rua e, literalmente, na palma da sua mão.

Entre as funções disponibilizadas no aplicativo estão o Guia Médico, Cartão Virtual, Consulta de Carência, Autorizações e Extrato de Utilização, além de um canal exclusivo com notícias da operadora para deixar o usuário por dentro de todas as novidades. O titular também tem acesso aos dados do seu dependente, além de informações sobre a Covid-19.

“A nova ferramenta oferece praticidade para o beneficiário, com transparência e, o mais importante, segurança nos dados fornecidos”, destacou o coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) da Unimed Catanduva, Fábio Marçaro.

A versão do aplicativo está disponível nos sistemas Android e iOS.

Como baixar?

Baixe o aplicativo no “Google Play” ou “Apple Store”, informe seu CPF, número da carteirinha e validade. Em seguida, é só fazer o login e começar a utilizar a ferramenta

Da Reportagem Local

