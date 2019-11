Aplicação Do ‘Pisa Para Escolas’ Em SP Começa Hoje Em Todo Estado De SP

Entre hoje (21) até terça-feira (26), escolas da rede estadual de São Paulo vão receber a aplicação do Pisa para Escolas, exame baseado no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em português), da OCDE.

Com a avaliação, a Secretaria Estadual da Educação quer mensurar os níveis de proficiência em matemática, ciências e leitura entre os estudantes de 15 anos.

O Pisa foi aplicado pela primeira vez no ano de 2000 para avaliar o sistema educacional de mais de 80 países, incluindo o Brasil. Enquanto o objetivo do Pisa é fornecer resultados em nível nacional e possibilitar um panorama do sistema de ensino de cada país, o Pisa para Escolas quer produzir resultados individuais das escolas, para embasar políticas públicas locais.

A prova é digital e contará com itens de leitura, matemática e ciências, e mais 30 minutos para preencher um questionário contextual.

Estes questionários procuram coletar informações sobre o histórico escolar, o contexto socioeconômico dos alunos, suas oportunidades, ambientes de aprendizagem, além do engajamento e atitudes dos estudantes com relação à aprendizagem e ao ambiente escolar. O Pisa para Escolas também mensura a percepção das relações entre professores e alunos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local