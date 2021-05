Apesar da Agressividade em Quadra, Bax Catanduva Perde Para Ituano Basquete

O time catanduvense jogou em Itu e conseguiu colocar pressão no adversário. A partida foi, na quinta-feira, dia 20, contra Ituano Basquete, equipe campeã (simbólica) da primeira fase da Liga Brasileira de Basquete (LBF).

Apesar da agressividade e organização, o placar foi de 72 para o Bax Catanduva e 84 para o Ituano Basquete.

A armadora Larissa acredita que os erros fizeram a diferença no placar, que poderia ser favorável para Catanduva. A cestinha da partida foi a ala-pivô Nicolle Chirinda com 20 pontos.

Para o técnico Cesamar Fernandes, o time entrou mais focado e vibrante e a evolução pode ser percebida em cada jogo. Porém, detalhes precisam ser corrigidos, como finalização, fundamentos. “Teremos dois jogos em casa e esse fator deve nos ajudar. O time do Ituano é muito forte e experiente, com atletas de Seleção. Estou feliz com a apresentação, mas vamos continuar melhorando”, analisa.

Segundo ele, as parciais mostram que Catanduva deixou o Ituano abrir a vantagem no primeiro quarto. As parciais foram: 32-21, 13-11, 21-21, 18-19.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local