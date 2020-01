APAS Promove Curso Sobre Impacto Do ICMS Na Cesta Básica Na Região De Rio Preto

A Associação Paulista de Supermercados – APAS prepara mais uma oportunidade de formação continuada para profissionais do setor, na região de S. J. do Rio Preto. O curso “ICMS – Principais conceitos e seu impacto na cesta básica” será no dia 23 de janeiro, das 9h às 18h, no escritório regional da entidade (rua Dr. Marcelo Richard Pontes, 370 – sala 6 – Jd. Maracanã).

Por meio da exposição dialogada, slides, exercícios práticos e cases para discussão em grupo, os participantes terão acesso aos principais conceitos relacionados ao ICMS e os principais aspectos desse Imposto, inclusive sobre o impacto nos itens da cesta básica paulista. O objetivo é contribuir para que os associados melhorem os resultados, a negociação e ampliem o conhecimento fiscal tributário.

O conteúdo programático inclui temas como Obrigação tributária, ICMS – conceitos e regras básicas, Princípios que regem o imposto, Contribuinte, Benefícios fiscais, Alíquotas, Diferencial de alíquota, Base de cálculo ICMS, ICMS-ST Substituição Tributária, Operação interna, Operação interestadual e Itens da Cesta Básica e sua tributação.

A formação é destinada para profissionais da área fiscal e afins, compradores e vendedores, ou mesmo pessoas que não atuam diretamente nessa área, mas que possuem interesse de ampliar seus conhecimentos. As inscrições devem ser feitas pelo telefone (17) 3225-6177.

Confira o calendário completo dos cursos oferecidos pela APAS no site www.portalapas.org.br.

Ariane Pio

Da Reportagem local