APAS Está com Inscrições Abertas com Novo Curso de Adequação e Fiscalização

O curso “Adequação a fiscalização sanitária para o setor de FLV” está com inscrições abertas para mais uma capacitação gratuita oferecida pela Associação Paulista de Supermercados, por meio da Escola APAS, em São José Do Rio Preto. O curso será promovido no dia 6 de fevereiro.

O evento tem o objetivo de preparar tecnicamente o profissional da área de Frutas, Legumes e Verduras – FLV para as rotinas do setor como higiene, recebimento, manipulação, exposição e atendimento, apresentação de fichas técnicas, controle por inventários, entre outras, o encontro orientará para os padrões de excelência que precisam ser seguidos para fidelizar o cliente e atender as normas exigidas pela legislação vigente.

O evento segue para um público-alvo especifico como supermercadistas, diretores, gerentes, supervisores, encarregados, líderes e operacionais. A carga horária de 8 horas inclui exposição dialogada utilizando exemplos baseados em experiência prática em FLV, vídeos e dinâmica de grupo. A capacitação será no escritório regional da APAS em São José do Rio Preto, localizada a Rua Dr. Marcelo Richard Pontes, 370 – sala 6 – Jd. Maracanã. Inscrições podem ser feitas pelo site www.portalapas.org.br/catalogo-de-cursos/adequacao-fiscalizacao-sanitaria-para-o-setor-de-flv/ ou pelos telefones (17) 3223-6306 ou (17) 3225-6177.

Ariane Pio

Da Reportagem Local