APAS Disponibiliza 23 Vagas Na Região De Rio Preto Dentro De Nova Plataforma

A Associação Paulista de Supermercados (APAS) firmou parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para o lançamento da plataforma on-line “Meu Emprego Vaga Certa”, criada para ampliar as oportunidades de cidadãos em busca de trabalho e facilitar o processo de contratação pelas empresas. O projeto é gratuito e conta, no momento, com 744 vagas de trabalho em supermercados associados a APAS. Na região de S. J. do Rio Preto são 23 oportunidades.

Catanduva está dentro das vagas de São José do Rio Preto.

Atualmente, o setor conta com mais de 547 mil colaboradores. Vale ressaltar que 27,8% do faturamento do segmento supermercadista no País vêm de São Paulo e aproximadamente 1,44% do PIB brasileiro vem do varejo alimentar paulista. Em 2019, o faturamento do setor foi de R$ 105 bilhões. O setor varejista alimentar é considerado a porta de entrada do primeiro emprego. Pesquisa da APAS aponta que do número de pessoas que têm sua primeira carteira assinadas no Brasil, 20% está em São Paulo e em supermercados – o dobro dos demais setores do Brasil.

“O ‘Meu Emprego Vaga Certa’ vai permitir que as empresas rapidamente encontrem trabalhadores certos para as vagas certas.

A novidade irá utilizar o cadastro no Sistema Nacional do Emprego (SINE). Os currículos disponibilizados na plataforma poderão ter os dados visualizados por empresas de todo o Estado, o que amplia as chances de contratação.

Os cidadãos em busca de emprego, que não estão no banco de dados do SINE e querem ser localizados pelas empresas, devem realizar o cadastro, que pode ser realizado no site https://www.gov.br/pt-br/servicos/buscar-emprego-no-sistema-nacional-de-emprego-sine, no aplicativo SINE Fácil ou nos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) do Estado e das prefeituras.

Para os empresários que desejam contratar, basta acessar o site vagacerta.sp.gov.br ou baixar o aplicativo na loja virtual. No momento, o sistema está disponível apenas para Android. Em breve, será liberado no formato IOS. A plataforma conta com o currículo de mais de 1,8 milhão de pessoas residentes no estado de São Paulo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local