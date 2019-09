APAE Realiza Lançamento do Tradicional Leilão De Gado Amanhã

O Leilão de Gado em prol da APAE de Catanduva, um tradicional evento que costuma atrair cerca de 1500 mil pessoas, será lançado de forma oficial em um happy hour amanhã, dia 4 de setembro, às 19h00, na Loja Maçônica Tranquilidade e Esperança. Na edição do ano passado, a arrecadação a favor da associação foi de R$ 246 mil.

De acordo com o presidente do leilão deste ano, Marcos Roberto Escobar, é muito importante, para essa 20ª edição, que haja engajamento não apenas da população, mas também dos empresários locais. “Parte de nossa renda vem de repasse governamental, ficando descobertos os meses de janeiro a março e as despesas são constantes nesse período. Devido a essa intemperança de recebimento, precisamos do apoio das empresas como patrocinadoras deste grande evento”, explicou.

Como forma de contrapartida à adesão empresarial, as que fizerem parte serão incluídas em todas as propagandas referentes ao leilão na mídia impressa e também digital, além de espaço para ativação das marcas, mesas reservadas para convidados e números da rifa que concorre a um Renault Kwid 0 km.

Já segundo o presidente da APAE Nelson Bassaneti, a entidade atende em média 350 pessoas com deficiência intelectual, múltipla e autismo de Catanduva e toda a região. “Prestamos gratuitamente atendimento de fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social, médica, odontológico, psicologia, fonoaudiologia, centro de convivência, hidroterapia, escola de educação especial, coral e atividades complementares. E, para que possamos continuar a desenvolver esse trabalho, contamos com a ajuda de todos”.

O local do happy hour será na rua Cedral, número 245, e outras informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 3531- 9777, e (17) 99263-3525.

Da Reportagem Local