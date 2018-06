Apae de Catanduva Promove 9º Bazar Beneficente em Prol da Entidade

A Associação de Pais e Amigos dos Excep­ci­­­o­nais – Apae Ca­tan­­­­­du­va promove o 9º Bazar Solidário em prol da entidade. O evento acontecerá nos dias 6 e 7 de julho na sede da enti­dade. Na sexta (6), o horário de atendimento será das 9h às 19 horas e no sábado (7), das 9h às 17 horas.

O objetivo do evento é an­gariar fundos para a manu­ten­ção da instituição que atende 350 alunos com várias síndro­mes. Parte da renda será desti­nada para a Apae.

“Além de colaborar rever­tendo verba para a entidade, o evento também tem como ob­je­tivo aproximar a população da Apae. Levar a população para conhecer a instituição e criar vínculos para contribuir na realização de mais even­tos”, diz Marisa Freschi, orga­nizadora do bazar em Catan­duva.

A diretora da Apae, Maura Guerreiro convida a população para prestigiar o evento e co­laborar com a instituição.

“Convidamos a todos a par­ticiparem e nos ajudar. Os produtos do bazar são lindos e tem bastantes novidades”, diz Maura.

No bazar estarão a venda taças modernas e diferentes, panelas, fruteiras, dentre ou­tras peças de decoração e de cozinha.

“Teremos taças de vários mo­delos, as de bico de aba­caxi, linha diamante, dis­per­­sores de bebida, bombo­nieri, panelas e frigideiras em reves­timento de cerâmica que são modernas e não queimam os alimentos e nem passa pro­du­tos tóxicos”, acrescenta Mari­sa.

SERVIÇO

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (17) 99113-1096 ou 98172-5465. A Apae está localizada na Rua Anuar Pachá, 200 – Parque Joaquim Lopes.

Karla Sibro

Da Reportagem Local