APAE De Catanduva Divulga Ações Para Aniversário De 55 Anos

Fundada em 1964, a unidade de Catanduva APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais comemora, neste mês de outubro, seu 55º aniversário de fundação. Para celebrar, a fundação anunciou uma sequência de eventos.

No dia 26 deste mês, a APAE irá promover um Chá Beneficente na Loja Maçônica Tranquilidade e Esperança, com renda totalmente revertida para a instituição. “Os eventos são muito importantes para a manutenção das atividades, pois mensalmente temos um custo de R$ 330 mil e o repasse governamental que recebemos não cobre as despesas, por isso contamos sempre com a ajuda da população”, explicou o presidente Nelson Bassanetti.

Já no dia 1° de dezembro, será a vez do Leilão de Gado, que reúne não apenas os arrematadores e fazendeiros, mas também as pessoas que irão participar do sorteio de um carro 0 km. “Quem participou da nossa ação entre amigos terá a oportunidade de assistir o sorteio do veículo e sair de lá com um carro novinho. Mas lembramos também que, por ser na hora do almoço, o evento está aberto à população e haverá venda de comidas e bebidas no local”, completou o presidente do evento, Marcos Escobar.

“A entidade, de caráter totalmente assistencial e filantrópico, proporciona às pessoas com necessidades especiais condições adequadas para o desenvolvimento do seu potencial incentivando sua inclusão, participação e realização pessoal na sociedade envolvendo também as famílias dos assistidos através de orientação, fortalecimento do vínculo e laços de solidariedade. Além da escola de educação especial no ensino infantil, fundamental, profissionalizante, e atendimento de equipe interdisciplinar a 350 pessoas com deficiência intelectual e múltipla de Catanduva e região, a APAE também oferece gratuitamente aulas de informática, música, dança e hidroterapia, além de ser a única escola especial da região que atende autistas. Atualmente são 60 alunos com TEA (Transtorno do Espectro Autista)”, explica a nota oficial da APAE encaminhada à equipe do O Regional.

De acordo com o presidente, são quase 100 funcionários especializados para a realização de atividades em fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social, médica, odontológica, psicologia, neurologia, psiquiatria, pediatria, fonoaudiologia, enfermaria, centro de convivência, hidroterapia, escola de educação especial, coral e atividades complementares. “Desde o início deste ano até setembro já somamos cerca de 17,5 mil atendimentos e servimos 43.200 refeições sempre com muito carinho e profissionalismo. Temos muito orgulho em fazer parte da história dessa instituição e com certeza sabemos que o trabalho que desenvolvemos é resultado do esforço da equipe, dos alunos, familiares e de toda a comunidade que abraça esta causa”, finalizou.

