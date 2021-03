APAE Catanduva Vai Promover Live Sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) Catanduva vai promover nesta quinta-feira, dia 18, às 10h, uma live em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O objetivo do evento é conscientizar as pessoas sobre a importância da luta pelos direitos igualitários, o seu bem-estar e a inclusão das pessoas com Down na sociedade.

Devido a pandemia provocada pela Covid-19, o evento será on-line, com transmissão nas redes sociais da APAE. Serão abordados temas relacionados ao encaminhamento precoce de crianças com Síndrome de Down e como é realizada a intervenção clinica.

O evento contará com a participação da geneticista Nilce Barril, ela é docente do curso de medicina da FAMECA e responsável pelo ambulatório de aconselhamento genético do hospital Emílio Carlos. Também estará presente a fonoaudióloga, Larissa Sellin, que é mestre em Distúrbios da Comunicação Humana, com atuação em conjunto com a equipe de Integração Sensorial da APAE de Catanduva. E por fim, a psicóloga Caroline Carozio, ela é pós graduada em Análise do Comportamento Aplicada, com atuação em conjunto com a equipe de Integração Sensorial da APAE de Catanduva.

Para assistir a live basta acessar a página APAE Catanduva no Facebook.

Origem do Dia Internacional da Síndrome de Down

O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado em 21 de março (21/03), fazendo alusão aos 3 cromossomos no par número 21, característico das pessoas com Síndrome de Down.

A data foi escolhida pela Down Syndrome International, através da ideia do geneticista Stylianos E. Antonarakis, da Universidade de Genebra. O Dia Internacional da Síndrome de Down está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas, sendo comemorado pelos 193 países-membros da ONU.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local