APAE Catanduva Promove a Partir de Hoje 1º Chá Colonial

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Catanduva vai promover durante todo o mês de Outubro a primeira edição do Chá Colonial. Seguindo às diretrizes do Governo Estadual e Municipal, além de evitar a disseminação do coronavírus, o chá será estilo drive thru.

Os interessados em participar devem adquirir a adesão e agendar a retirada da cesta. Todo valor arrecadado será destinado para a manutenção da APAE.

A cesta vem acompanhada com mini bolo de laranja, mini bolo de fubá, suco, toddynho, pão caseiro, bolacha champagne, bolacha cueca virada, bolacha de queijo, bolacha de lemon pepper, torradas, sachê de açúcar, café, manteiga, geleia de pimenta, mel e maçã.

A adesão custa R$50,00 e a retirada será das 8h às 11h e das 13h às 16h. Para retirar a cesta é obrigatório o uso de máscara de proteção, além do agendamento prévio. Para quem quiser adquirir basta entrar em contato através dos telefones (17)3531-9777 ou (17)99263-3525.

A APAE de Catanduva possui 97 funcionários e atende 350 alunos, sendo 230 de Catanduva e 120 de 15 cidades da região.

A unidade possui caráter totalmente assistencial e filantrópico. Proporciona às pessoas com necessidades especiais condições para o desenvolvimento do seu potencial incentivando sua inclusão, participação e realização pessoal na sociedade envolvendo também as famílias dos assistidos através de orientação, fortalecimento do vínculo e laços de solidariedade.

Além da escola de educação especial no ensino infantil, fundamental, profissionalizante e atendimento de equipe interdisciplinar.

A APAE também oferece gratuitamente aulas de informática, música, dança e hidroterapia. Possui funcionários especializados para a realização de atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social, médica, odontológica, psicologia, neurologia, psiquiatria, pediatria, fonoaudiologia, enfermaria, centro de convivência, escola de educação especial, coral e atividades complementares.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local