APAE Catanduva Está Realizando a Venda de Kit junino Para Angariar fundos

Que tal saborear os deliciosos quitutes juninos e colaborar com uma entidade beneficente? A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Catanduva está realizando a venda do kit junino. O objetivo é arrecadar fundos e prosseguir com os atendimentos. A caixinha junina contém doce de leite, paçoca, pé de moleque, doce de abóbora, torrone, doce sírio, pipoca colorida e bolacha caseira. O kit está sendo vendido no valor de R$35,00. A retirada será estilo drive thru, dos dias 24/05 a 30/06, das 8h às 16h, na sede da APAE.

Os interessados em contribuir devem entrar em contato pelo telefone (17)99263-3525.

Sobre a APAE

A APAE de Catanduva possui 97 funcionários e atende 350 alunos, sendo 230 de Catanduva e 120 de 15 cidades da região. A unidade possui caráter totalmente assistencial e filantrópico. Proporciona às pessoas com necessidades especiais condições para o desenvolvimento do seu potencial incentivando sua inclusão, participação e realização pessoal na sociedade envolvendo também as famílias dos assistidos através de orientação, fortalecimento do vínculo e laços de solidariedade.

Além da escola de educação especial no ensino infantil, fundamental, profissionalizante e atendimento de equipe interdisciplinar.

A APAE também oferece gratuitamente aulas de informática, música, dança e hidroterapia. Possui funcionários especializados para a realização de atividades de fisioterapia, terapia ocupacional, assistência social, médica, odontológica, psicologia, neurologia, psiquiatria, pediatria, fonoaudiologia, enfermaria, centro de convivência, escola de educação especial, coral e atividades complementares.

