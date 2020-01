APAE Catanduva é Contemplada Com 10 Cadeiras de Rodas

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de Catanduva foi contemplada para o recebimento de 10 cadeiras de rodas pela Federação das APAES do Estado de São Paulo em parceria com a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A solenidade de entrega será realizada no dia 21 de janeiro, às 10 horas na sede da instituição.

De acordo com a presidente da FEAPAES-SP, que também estará presente no evento, Cristiany de Castro, o objetivo é proporcionar as pessoas com deficiência autonomia de locomoção, entre outros benefícios relacionados a postura, conforto e segurança. “Com as doações, oferecemos uma melhor qualidade de vida a diversas pessoas com deficiência, haja vista que as cadeiras são entregues para uso individualizado e não para as Instituições”, explicou. Além de Catanduva serão beneficiadas também as cidades de Bebedouro, Cajobi, Icem, José Bonifácio, Mirassol, Novo Horizonte, Olímpia, São José do Rio Preto. No total serão entregues 44 cadeiras de roda. Desde o início da campanha, que teve início em 2014, mais de 1300 cadeiras de rodas foram doadas para APAES e instituições parceiras em todo o Estado.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local