Aos Poucos Verde e Amarelo Ganham as Ruas de Catanduva

Aos poucos o verde e o amarelo ganham as ruas de Catanduva. É com a rua enfeitada que os amigos e vizinhos da Rua Américo Rodrigues no bairro Mestrinelli estão animados para assistirem aos jogos da Copa do Mundo e torcer pela seleção brasileira. Nesta quarta-feira (27), às 15 horas, o encontro já está marcado entre os amigos do bairro para ver o Brasil enfrentar a Sérvia.

A responsável por decorar a rua do bairro é a torcedora Rosalina Aparecida da Silva que faz questão de deixar a rua enfeitada.

“Moramos no bairro há 26 anos e desde a Copa de 1994 eu tive a ideia de decorar a rua. Em Copas passadas nós até pintavamos o chão, mas neste ano como as coisas estão mais caras então colocamos só as bandeirinhas”, conta Rosalina.

A ajuda para arrecadar o dinheiro é comunitária e Rosalina conta com o apoio dos vizinhos.

“Eu sinceramente sou apaixonada pela Copa, pelo futebol. Então a gente gosta de entrar no clima da Copa de uma forma diferente. Eu vou de porta em porta pedindo ajudar para os vizinhos e todos eles não negam e ainda falam se precisar de mais é só pedir”, frisa.

Rosalina aposta no palpite de 2 a 0 para o Brasil.

“Ah nós vamos ganhar e vamos ser os campeões de 2018. A cada jogo vamos enfeitar ainda mais a rua”, comemora.

O aposentado Antônio Lopes de Souza foi um dos admiradores da decoração.

“Estava caminhando pela a rua e fiquei encantado de ver a beleza que está decorado o quarteirão dessa rua. Achei muito interessante esse amor e esse gesto”, diz Souza.

Karla Sibro

Da Reportagem Local