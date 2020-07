AOS MÉDICOS INIMIGOS DA CLOROQUINA

O tema é recorrente e sua abrangência está em todo o território nacional. Por conseguinte, o respeitável jornalista Alexandre Garcia, cuja esposa é médica, há meses proclama nas redes sociais o benefício de tão simplório medicamento. Referencias do seu uso não faltam: a Índia, como principal fabricante e consumidora, e Estados Unidos, Austrália, França, Alemanha, Reino Unido, dentre outros países também consumidores. Estas informações estão na mídia. Outras, encabeçadas pela OMS, Rede Globo e jornais acumpliciados, Rede Band, CNN e partidos comunistas como o PT afirmam que a cloroquina não elimina o vírus. E não é que eles têm razão?! De fato, o medicamento não guarda esta eficácia. A bem da verdade não existe medicamento que elimine o vírus. O paciente intubado com ou sem respirador, apenas sobrevive se a sua genética for defensiva. O respirador faz a vez dos pulmões e para combater a tosse, a febre, as dores e reações adversas, cada médico prescreve o que melhor se adequar. O combate se verifica no microcosmo celular, na pulsação quântica de cada célula do corpo físico que guarda idêntica sintonia com a matriz espiritual. Tão só por isso cada ser tem as suas reservas imunológicas e defensivas. Uns suportam as pesadas vibrações do vírus e sobrevivem, outros não, e vão a óbito. Mas, por quais razões grande parte da classe médica resolveu encampar essa retórica? Afinal ninguém afirmou que a cloroquina elimina o vírus, mas sim que o seu uso constitui um tratamento precoce, quando devidamente administrado no início dos sintomas. Com esse procedimento a cloroquina e demais compostos permitem o tratamento em casa evitando a intubação. Os casos contraditórios são poucos. Não quero trazer de bandeja tantos relatos. Quem se interessar basta acessar o jornalista Alexandre Garcia. São prefeitos, governadores, milhares de médicos, todos evitando milhares de mortes com o uso da cloroquina. Isso está acontecendo. É uma realidade. Um remédio tão barato salvando vidas. Milhares delas teriam sido salvas e milhões de reais economizados. Na edição do jornal O Regional do dia 26.06.p.p. o Dr. Pedro Enzo Machione teceu comentários sobre a cloroquina e demais compostos e, pelo exposto, se bem entendi, ironizando, fica com a ciência. Devo entender que se soma com os demais médicos que não acreditam no medicamento. Por que o fez? Faltou-lhe reflexão? Sinceridade? Patriotismo? Afinal ele é médico e tem por obrigação saber o que cura e o que previne a doença. O médico tem sobre os ombros um enorme compromisso: vidas humanas. Se ele, médico, tem um respeitoso padrão de conduta com o semelhante, as portas da intuição se lhe abrem; maximizam-se o que ele sabe e o que merece de ajuda. O diagnóstico se faz e a receita é prescrita. Com esse comportamento o dinheiro nunca lhe será um problema. Quando o padrão de conduta é adverso os problemas se multiplicam em todos os departamentos da vida. Isso em todas as profissões. Há médicos que enterram os seus erros. Ouvi de um profissional da medicina que quem prescreve quatro ou cinco medicamentos já não sabe o que está fazendo. Por derradeiro, assombra-me o dinamismo do Partido Comunista Chinês de que tudo pode ser monopolizado. E consegue. O vírus e vacina constituem investimentos e nessa empreitada a maldição Dória se junta. Até o PT de Lula, Dilma, FHC, Beth Sahão e demais companheiros, entrou com ação no STF para proibir que o presidente recomende o uso da cloroquina. Há duas correntes: a da China via OMS disposta a falir o ocidente e impedir o uso da cloroquina com a cultura do medo; outra disposta ao seu uso salvando vidas e economizando. Cada profissional faz a sua escolha. A pandemia trouxe para a UNIÃO um passivo financeiro de bilhões de reais, de consequências imprevisíveis para cada cidadão. O momento é gravíssimo e sugere reflexão e, muitas das vezes, é melhor trocar a opinião pelo silêncio. O povo precisa acordar. Acredito que a classe médica é detentora de relevantes conhecimentos e patriotismo cabendo aos indiferentes tirar os olhos do próprio umbigo e também pensar no Brasil. Liberdade só é valorizada quando não a temos. Basta refletirmos sobre a empáfia dos onze ministros do Supremo Tribunal Federal.

José Luiz Ferreira

contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com – Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

