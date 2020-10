AO EMPRESÁRIO OTAVIO FAKHOURY

Li no jornal O Regional de Catanduva SP, edição de 03.10.20, o seu manifesto externando a sua preocupação quanto à indicação do Senhor Kássio Nunes para a vaga no STF. Diga-se uma preocupação louvável e que não é apenas sua. Centenas de brasileiros de todas as classes sociais igualmente se manifestaram. Inclusive o pastor Silas Malafaia. Infelizmente, do necessário poucos sabem um pouco, tanto quanto das implicações que dele possam advir. No seu caso, respeitável empresário, o que me causou estranheza foi a sua referência feita ao competente jurista Ives Gandra Filho, profissional com evidente e notório saber jurídico e reputação ilibada. Sim ele é como tantos outros, um homem de extrema competência. Entretanto, Senhor Otavio, ele faz parte da prelazia católica Opus Dei, uma estrutura da Igreja Católica Romana, eis aqui o grande problema. Essa entidade está sob o domínio do Vaticano que é controlado pelos Jesuítas que comandam a Igreja, o ensino e o dinheiro. Creio que o Senhor Otávio não desconhece os motivos da substituição do Papa Bento XVI imposta pelo Vaticano. Gritantes acontecimentos envolvem o papa Francisco com a Nova Ordem Mundial instalada no Vaticano. Esse fato é recorrente na mídia. Se este articulista detém tão importante conhecimento, justo é reconhecer que o Serviço de Inteligência das Forças Armadas sabe muito mais, o suficiente para reconhecer suas implicações. Quanto ao Senhor Kássio Nunes, se realmente se confirmar, eu faço a seguinte leitura: o presidente não pode contar com Rodrigo Maia, claudicante na alma, peçonhento nos gestos e prevaricador no cargo que exerce; Alcolúmbre pouco se distancia. Essas duas insignificantes criaturas que, de patriotismo pouco se alimentam, a quase tudo engavetam e bem pouco produzem para o progresso da nação e bem estar da sociedade, levam o presidente a buscar resultados diretamente na fonte, ou seja, STF via centrão. Privatização de refinarias da Petrobras é o primeiro exemplo. Existe também a previsibilidade de uma agonia financeira em todos os mercados, uma vez que as forças do mal não desistem dos seus intentos. Diante de todo esse aparelhamento engendrado pelas hostes malignas petistas, diga-se também Fernando Henrique Cardoso, para manter-se no cargo e produzir o possível requer sim algumas parcerias. Portanto, o presidente não pode estar só. Muitos falam em fechar o Congresso, fazer as reformas e ter-se um novo recomeço. Já se ouviu de militares eleitos democraticamente que isso não pode acontecer: sabe-se como começa, mas não se sabe como termina. Bendigamos então o novo dito: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.

José Luiz Ferreira

Contabilista e poeta. Email: jlmirria@gmail.com –Procontabil Assessoria Empresarial Ltda.

*ARTIGOS ASSINADOS NÃO REFLETEM A OPINIÃO DO JORNAL O REGIONAL