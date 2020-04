Anvisa Autoriza Laboratórios Agropecuários A Fazer Testes Do Coronavírus

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução para autorizar os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDAs) a realizarem análises para o diagnóstico da Covid-19.

A liberação dos laboratórios pela Anvisa foi anunciada na tarde de quinta-feira (02) pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, que coordena o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.

A rede de LFDAs é coordenada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e conta com laboratórios que reúnem alta capacidade analítica e proficiência em diversos métodos e diagnósticos.

Os laboratórios ainda aguardam a destinação de insumos, como reagentes, para iniciar os testes.

A Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa valerá, em princípio, por seis meses, mas pode ser renovada enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde a emergência relacionada à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com as negociações já realizadas entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os laboratórios que irão compor a força-tarefa serão os LFDAs de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook