Anunciada a Vacinação de 530 Mil Profissionais da Educação e Forças de Segurança Pública

A vacinação de 530 mil profissionais da Educação e de forças da Segurança Pública contra a COVID-19, foi anunciada na quarta-feira (24). A imunização de trabalhadores das duas categorias começa na primeira quinzena de abril.

A partir de 05 de abril, 180 mil policiais civis, militares e técnicos-científicos, agentes penitenciários, bombeiros e guardas civis metropolitanos começam a ser vacinados. A meta é vacinar todos os integrantes de forças de segurança que estão na ativa. A vacinação de 12 de abril serão para 350 mil professores e demais funcionários de escolas estaduais, municipais e particulares com idade a partir de 47 anos também serão incluídos na campanha. Para profissionais da rede privada, haverá apresentação obrigatória dos dois últimos contracheques para evitar fraudes na vacinação. O público-alvo representa cerca de 40% de todos os profissionais da educação básica em São Paulo. Inicialmente, o Governo do Estado está priorizando profissionais com idade em que a incidência de casos moderados e graves da COVID-19 é mais alta.

Cadastro – A data para o início do cadastro para os profissionais da Educação e das forças de Segurança Pública será divulgada nos próximos dias. Os formulários estarão disponíveis no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br).

Ariane Pio

Da Reportagem Local