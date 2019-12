Anuar Pachá Recebe 1ª Campeonato De Ginástica Rítmica De Catanduva

Aconteceu ontem (30) o 1º Campeonato de Ginástica Rítmica de Catanduva, o evento teve o apoio da Prefeitura de Catanduva. O campeonato aconteceu no Ginásio Anuar Pachá, marcado para às 8h30 a solenidade de abertura que contou com a presença da secretaria de Esporte e Lazer de Catanduva, Maria Rita Aguilar Araújo e o vereador Cidimar Porto.

A técnica e Professora da equipe de Catanduva, Jessica de Lucca levou as 80 alunas entre as atletas que fazem em sua academia particular e as que frequentam as aulas de ginástica rítmica do Clubinho. Além de Catanduva outras cidades estiveram presentes como Novais, Olímpia e Ibirá.

Em entrevista com a atleta Naiane Oliveira, que é uma das assistentes de Jéssica, ela contou que ao todo são 200 meninas que participaram do campeonato e que era hora da ginástica rítmica ter um evento somente para elas.

Naiane também contou que na apresentação de abertura, as atletas com idades de 12 a 15 anos fizeram a performance com a mesma dança apresentada nos Jogos Abertos que aconteceu em Marilia a algumas semanas atrás.

“ Eu acredito que a ginástica rítmica é um belo esporte e precisa ser mais divulgado na nossa cidade e quem sabe ter mais eventos como esse, que sempre é uma festa linda de talentos, força e muita dança”.

O inicio do evento aconteceu com muita chuva, mas ao término o sol brilhou como as meninas e seus collants, um ponto alto da ginástica rítmica é o famoso “leotards” que deixa muito mãe de cabelo em pé, mas todas elas não deixam de fazer um para suas filhas. “O da minha filha nesse ano teve o tema da indiano, deu muito trabalho eu mandei uma costureira fazer o collant, mas tive que bordar ele todo, um trabalho de duas semanas sem parar, mas no final tenho muito orgulho de participar do sonho da minha filha” explicou Simone Martins, mãe de uma das atletas da academia Jéssica de Lucca.

Ariane Pio

Da Reportagem Local