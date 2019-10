Antigomobilistas Fazem Encontro Neste Domingo

O Encontro Mensal de Veículos Antigos já é tradição em Catanduva. Agora do mês de outubro, os colecionadores de relíquias se encontrarão neste domingo (20), na Praça da Matriz, na Rua Cuiabá, entre as praças Nove de Julho e Matriz, das 9 horas ao meio-dia.

O evento é realizado pela Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca). A idéia é manter viva a tradição e preservar o acervo que existe na cidade. O encontro também visa à troca de informações, de histórias e experiências de quem não só é fã, como também tem e considera os veículos antigos como algo que une a família toda.

Tradicionalmente, o encontro ocorre todo terceiro final de semana do mês, com mais de 30 carros expostos, incluindo participantes de cidades da região. A programação é gratuita, com média de 30 veículos por encontro. A exposição conta com acervo de colecionadores e admiradores do mundo automobilístico.

Tradição em Catanduva, a iniciativa resulta na troca de experiências e de histórias entre fãs e os apaixonados por quatro rodas, além de resgatar e preservar o acervo que existe na Cidade Feitiço e região. A Arca busca a preservação dos carros antigos para as próximas gerações.

Moradores de Catanduva e também da região, mantém o zelo e o resgate dessa tradição que busca preservar o acervo existente. Por isso, reuniões são realizadas com frequência com um ambiente familiar e de descontração, sempre no terceiro domingo de cada mês.

Ariane Pio

Da Reportagem Local