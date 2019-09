Antigomobilismo Da ARCA Retoma Encontro Neste Domingo

O Encontro Mensal de Veículos Antigos retornou à programação. Antes, o evento, que reúne colecionadores de carros que marcaram gerações, era realizado no terceiro sábado de cada mês. A retomada da data será neste domingo (15), na Rua Cuiabá, entre as praças Nove de Julho e Matriz, das 9h às 12h.

A programação é gratuita, com média de 30 veículos por encontro. A exposição conta com acervo de colecionadores e admiradores do mundo automobilístico.

“A finalidade do encontro é atrair colecionadores e apreciadores, de todas as idades, de veículos antigos, proporcionando o resgate e a preservação do acervo existente em Catanduva, além da troca de informações e intercâmbio entre fãs, admiradores, entusiastas e interessados no assunto”, conta Gilberto Leite, presidente da Arca.

Tradição em Catanduva, a iniciativa resulta na troca de experiências e de histórias entre fãs e os apaixonados por quatro rodas, além de resgatar e preservar o acervo que existe na Cidade Feitiço e região.

O evento é realizado pela Associação de Antigomobilistas da Região de Catanduva (Arca) e tem o apoio da Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Como atração para o lazer em família, a partir de agora, os encontros serão realizados no terceiro domingo de cada mês.

Ariane Pio

Da Reportagem Local