Antigo Walmart Catanduva Reinaugura Hoje e Passa a se Chamar BIG

O Grupo BIG está avançando dentro do seu projeto de reestruturação dos hipermercados, com as lojas Walmart passando a adotar a bandeira BIG no Sudeste, Sul e Centro-Oeste. A mudança chegou agora à cidade de Catanduva, com a reinauguração da unidade sob bandeira BIG agendada nesta terça-feira, 03 de Março.

A reestruturação da companhia vai além da nova bandeira. “Nosso maior desafio é garantir que o consumidor perceba mudanças efetivas na operação. Lojas reformadas, com novo layout, novos serviços e um incremento de 30% no sortimento de produtos. Acreditamos que, com essas mudanças, o consumidor perceberá que de fato esse é um novo momento da organização”, afirmou Jorge Herzog, diretor executivo de Hipermercado do Grupo Big.

Até julho de 2020, todas as lojas Walmart serão transformadas e passarão a adotar a bandeira BIG. O investimento no formato faz parte dos R$ 1,2 bilhão anunciado pelo Grupo BIG até dezembro do ano passado.

Sobre o Grupo BIG

Presente no país desde 1995, o Grupo Big, ex-Walmart Brasil, opera hoje com cerca de 550 unidades e 50 mil funcionários em 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal. São 7 bandeiras entre hipermercados (Big e Big Bompreço), supermercados (Bompreço e Nacional), atacado (Maxxi Atacado), clube de compras (Sam’s Club) e lojas de vizinhança (TodoDia), além de postos de combustíveis e farmácias. O Grupo é o terceiro maior conglomerado de varejo alimentar do Brasil. Em julho de 2018, a Advent International anunciou a aquisição de 80% da operação Walmart Brasil. O Walmart Inc. mantém uma participação de 20% na empresa.

