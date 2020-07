ANP: Consumo de Combustíveis Leves Cai 12,7% no Primeiro Semestre de 2020

Dados preliminares publicados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e compilados pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA) apontam que o consumo de combustíveis no mercado nacional atingiu 22,72 bilhões de litros, em gasolina equivalente, no acumulado de 2020, o que representa queda de 12,7% na comparação com o mesmo período de 2019.

O etanol hidratado, por sua vez, indica uma retração de 16,7% em relação ao primeiro semestre de 2019, com um total consumido de 8,96 bilhões de litros, o segundo maior consumo de hidratado nos primeiros seis meses de cada ano.

“Esse resultado enfatiza a competitividade do etanol nos principais centros consumidores frente à gasolina que possibilitou a manutenção da participação na matriz de combustíveis do ciclo Otto. Ao abastecer com etanol, o consumidor está usando um combustível não só mais em conta como melhor para o meio ambiente”, analisa Antonio de Padua Rodrigues, diretor técnico da UNICA. No acumulado do ano, o índice, que mensura o volume de hidratado e anidro consumidos pela frota de veículos de passeio e carga leve indica 47,2%.

Dados de junho

Em junho de 2020 foram consumidos 3,64 bilhões de litros de combustíveis pela frota de veículos leves. Este resultado indica uma queda de 12,6% quando comparado ao mesmo período do ano anterior – menor retração mensal na comparação com 2019 desde o início da pandemia. O consumo de etanol hidratado no sexto mês de 2020 totalizou 1,33 bilhão de litros no País, queda de 22,9% em relação a junho de 2019. Este volume também representa um crescimento de 5,0% no volume demandado de biocombustível em relação a maio de 2020.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

