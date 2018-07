Ano Rotário Inicia-se Com Cinco Novas Posses e Conta Com a Presença de Governador

O ano rotário iniciou neste mês e a solenidade de posse para os novos casais presidentes dos três Rotarys e presidentes do Rotaract e do Interact acontecerá nesta sexta-feira (6). O evento contará com a presença do casal Governador do Distrito 4480, Cícera e Luiz César. A cerimônia será no Clube dos 300, a partir das 20 horas.

Pela primeira vez ocorre a posse presidencial e do Conselho Diretor dos cinco clubes da cidade.

Conforme informações de Márcio Costa, imagem pública do Rotary Club Catanduva, o objetivo de reunir todos os clubes é para reforçar a amizade e companheirismo.

“Pela primeira vez está ocorrendo à posse presidencial e do Conselho Diretor dos cinco clubes e, principalmente com a presença do governador distrital”, ressalta Costa.

O casal Éder Bocchini e Nelly Helena assumirá a presidência do Rotary Club Norte.

Já o casal Lena Naufal e Carlos Jacintho assume o comando do Rotary Club 14 de Abril.

O Rotary Club Catanduva terá no comando o casal Fabrícia e Adriano Rodrigues.

No Rotaract quem assume a presidência é o jovem Felipe Sales. André Garcia Spadão assume a presidência do Interact.

O ano rotário iniciou no dia 1º de julho de 2018 e vai até 30 de junho de 2019.

“É importante destacar que o ano rotário tem duração de um ano e estamos sempre envolvidos em promover ações solidárias e de cunho beneficente. Temos vários projetos e trabalhos importantes desenvolvidos em Catanduva e contribuímos com ações internacionais com o propósito de promover o bem e a paz mundial”, constata Costa.

Karla Sibro

Da Reportagem Local