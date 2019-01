Ano Novo Chegou e Com Ele Novas Metas Para Serem Cumpridas, Como Fazer?

O Ano Novo chegou e com ele novas metas para serem cumpridas. É querer emagrecer, trocar de carro, construir a casa nova, fazer atividade física, mudar a alimentação para uma alimentação mais saudável, ler livros, dentre outros planos. Isso faz com que todo começo de ano traga planos para melhorar a qualidade de vida. Mas será que são cumpridos?

Para ajudar a realizar as metas para 2019, Eduardo Fernando Nalin, psicanalista clínico, Coaching de Inteligência Emocional e Multifocal dá algumas dicas importantes.

As novas técnicas de coaching colaboram para tirar do papel as metas. “O ano novo chegou e com ele surgem diversas reflexões em nossa mente, relacionadas, principalmente, às promessas que fizemos a nós mesmos em seu início. Praticar mais exercícios físicos, emagrecer, estudar mais, ler mais livros e conteúdos para aprimorar nossos conhecimentos, e muitos outros, estão entre os itens da lista de desejos de muitas pessoas, para finalizar o ano ainda melhor do que se começou. Além destes, um outro ponto que permeia diversas listas por aí, está relacionado à saúde financeira. Quem nunca iniciou um ano e se prometeu economizar mais, para fazer aquela viagem dos sonhos, comprar um carro novo, para se tornar investidor e poder aumentar os ganhos, e assim por diante? Tenho certeza que você também já fez isso, independentemente de qual tenha sido ou seja o seu objetivo. Antes de tudo, planejamento”, frisa.

Outra dica importante é saber se organizar financeiramente durante o ano para sobrar aquele dinheiro para a viagem, festa de aniversário ou para o lazer no geral. “As armadilhas da mente e o uso do dinheiro. A 1º armadilha que leva ao desequilíbrio da prosperidade, entendida não só como riqueza material, mas também afetiva e espiritual, é a ‘ganância’. A 2º armadilha que leva ao desequilíbrio de nossa saúde financeira é a ‘impulsividade na lida com o dinheiro’. Neste caso, o problema não está na falta de consciência de que já tem dívidas demais, mas não consegue gerenciar os traumas de satisfação imediata no foco de tensão (durante a oferta de consumo). A 3º armadilha que leva ao desequilíbrio de nossa saúde financeira é não fazer as contas. Neste caso, não estamos tratando de ‘não fazer as contas’ por esquecimento, mas por negação da realidade. Um grande número cada vez maior de pessoas em nossa sociedade está envolvida não só pela impulsividade, mas por dificuldade de enxergar e aceitar a sua realidade financeira, por isso não fazem as contas. Muitas dívidas poderiam ser evitadas se pudéssemos reconhecer o papel da gestão emocional no planejamento financeiro, pois o que nos falta é habilidade para lidar com frustrações”, ressalta o especialista. Para conseguir tirar do papel as metas, é importante estar focado e saber se organizar emocionalmente e psicologicamente.

“Para se ter uma saúde financeira e prosperidade precisamos entender a diferença de ambição e cobiça. Cobiça é apegar-se demasiadamente aos bens materiais e esquecer que a verdadeira felicidade depende de emoções contemplativas, de relações saudáveis, de saúde psíquica e tesouros que jamais poderão ser comprados. Tesouros como o ar que respiramos, nossa vida, o tempo que nos é dado, o presente, o amor das pessoas, o sentimento de gratidão que cultivamos, a amizade das pessoas, a paz em nosso coração e no mundo. Cobiça é desejar conquistar coisas a qualquer custo, mesmo que isso implique a miséria de muitos. Já a ambição é necessária e saudável para crescer, ter uma vida melhor, com mais qualidade, para nós e para quem amamos. Isso não é pecado. Isso é justo. E, para isso, precisamos de garra, de luta, perseverança, resiliência, vontade. Isso é ambição. Ambição é a fonte emocional para lutar, conquistar, construir”.

Karla Sibro

Da Reportagem Local