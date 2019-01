Ano Começa Sem Tarifa Extra de Energia Elétrica

O ano de 2019 começou sem tarifa extra de energia elétrica. O motivo é que a bandeira tarifária para janeiro será verde, o que quer dizer que não haverá custo para os consumidores. A chuva resultou em produção maior de energia pelas usinas hidrelétricas e do nível dos reservatórios, com consequente recuperação do risco hidrológico e manutenção do Preço de Liquidação de Diferenças em patamar reduzido. Esses fatores determinam a cor da bandeira.

A informação é da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O setor aponta que “o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração”, informa.

Com as bandeiras, a Aneel diz que a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem melhor informação, para usar a energia elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios. “Mesmo com a redução do valor cobrado na bandeira é necessário manter as ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício”.

Entre as orientações envolvendo o chuveiro elétrico estão: Tomar banhos mais curtos, de até cinco minutos; Selecionar a temperatura morna no verão; Verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo.

Já para economizar no uso do ar condicionado – Não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado; Manter os filtros limpos; Diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado; Colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto.

As dicas para a geladeira são de só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário; Regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções; Nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira; Deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos; Não forrar as prateleiras; Descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente.

Cíntia Souza

Da Reportagem local