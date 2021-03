Anjos Pets de Rua Está Promovendo Venda de Coxinhas em Prol Dos Animais Resgatados

Os voluntários da Anjos Pets de Rua estão realizando a venda de coxinhas em prol dos animais que são resgatados e acolhidos. Todo valor arrecadado será revertido para o custeio de medicamentos, castrações e alimentação dos animais.

“A Anjos Pets de Rua realiza há anos um trabalho de castração e assistência alimentícia a inúmeros cães e gatos abandonados com auxilio de tutores responsáveis desses animais. A quantidade de gatos e cães castrados é alta, assim como as despesas também. Para auxiliar no trabalho e realização do projeto assistencial, a colaboração das pessoas é essencial, várias rifas, vários projetos e campanhas são realizadas, afim de obter o dinheiro para custear a manutenção da assistência de alimentação e castração”, explicou Cícero Frias, um dos voluntários.

Estão sendo vendidas coxinhas congeladas de carne, frango e misto. O pacote contém 15 unidades e o valor da adesão é de R$25,00. A entrega é grátis, porém deve ser agendada, será realizada nos dias 10 de Abril (período da tarde) e 11 de Abril (no período da manhã).

“Não somos ONG, somos um grupo de pessoas comuns que se uniram para fazer o bem em prol dos animais. Nossa equipe administrativa é formada por cinco pessoas. Nosso trabalho é 100% voluntário e sem fins lucrativos. Nosso principal foco é realizarmos o máximo de castrações possíveis. Porém nós também somos responsáveis por alimentar mais de cem animais entre cães e gatos necessitados pela cidade. Além disso também temos despesas mensais com consultas, exames clínicos, cirurgias, vacinas e remédios para muitos. Somos limitados dependemos de doações e apoio da população, quanto mais ajuda recebemos, mais animais são ajudados. Já foram mais de 800 doações entre cães e gatos intermediadas pelo Anjos desde 2017. Não temos abrigo, nossas adoções são intermediadas pelas redes sociais Instagram e Facebook @anjospetsderua”, completou Cícero.

Além da venda de coxinhas, a Anjos Pets de Rua possui os projetos: Semeando um Abrigo, onde todos os meses é reservado a quantia de R$100,00 para o investimento em um abrigo de passagem. Há também o Projeto Mensalistas, onde qualquer quantia é bem vinda e faz toda diferença no montante. Cada pessoa contribui com um valor fixo mensal, e baseado nisso é realizada as programações de castrações.

Também há o Projeto Cofrinhos Solidários, as empresas que participam, levam o cofre e quando ligam os voluntários buscam e levam outro. Todas as moedinhas são transformadas em doações de castrações.

Por fim, há o projeto Rifas Contínuas, quando as despesas ficam no vermelho, os voluntários promovem a venda de rifas.

Os interessados em contribuir com a Anjos Pets de Rua podem entrar em contato através do telefone (17 )99182-3683.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local