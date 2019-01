Animais de Estimação Não Devem Ficar Sozinhos Quando Donos Viajam

Os animais de estimação não devem ficar sozinhos quando os donos viajam. Principalmente neste período do ano, de férias escolares. A recomendação é que os pets gostam e evoluíram para ficar em grupos. Atualmente cresce o mercado de creches e hotéis para os animais que são considerados como familiares.

A médica-veterinária Liziè Buss, membro da Comissão de Bem-Estar Animal, do Conselho Federal de Medicina Veterinária, informa que os animais são sociáveis e gostam de viver em grupo. “Eles gostam e evoluíram para viver em grupo. A solidão para os cães pode sim ser problemática, mesmo que por poucos dias”, garante a especialista. Existem também os cuidadores que visitam a casa do tutor em períodos do dia e/ou noite para fazer companhia e alimentar os animais durante a ausência da família.

“Também existem os produtos e jogos de enriquecimento ambiental, que ajudam a manter o animal ocupado nos períodos em que ele fica sozinho, reduzindo a ansiedade. Exercícios também ajudam bastante, pois os animais gostam de trabalhar pelo seu alimento”, assegura Liziè.

Passeios, caminhadas e brincadeiras antes de deixar os animais sozinhos são recomendados, pois eles se cansam e conseguem relaxar um pouco mais.

“Os cães que são muito sensíveis devem ter treinamento adequado para que possam se adaptar à rotina moderna das famílias e possam ficar alguns períodos sozinhos”, conclui.

Karla Sibro

Da Reportagem Local