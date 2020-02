Andressa Pereira é o Novo Reforço do Bax Catanduva Para a Temporada

A diretoria do Bax Catanduva divulgou na noite da última segunda- feira, dia 17 de Fevereiro, a nova contratação da equipe para a temporada 2020: a ala/pivô Andressa Pereira. A atleta defendia o time de Assis e despertou a atenção da comissão técnica do Bax desde 2018. Ela foi destaque nos Jogos Regionais pela equipe de São José do Rio Preto. Esse é o quarto reforço do time catanduvense, que já anunciou as jogadoras Lorraine Silva, Mariana de Oliveira e Larissa Carneiro. A apresentação oficial das atletas deve acontecer no começo de Março.

Além do reforço para o time, a equipe foi presenteada com a renovação de patrocínio de dois fenômenos no mundo do esporte. O jogador catanduvense Alan Patrick renovou o patrocínio com o time.

O craque joga no “Futbolniy Klub Shakhtar” e já vem ajudando o time desde 2017, por acreditar no projeto tornou-se um dos patrocinadores máster. Outro grande patrocinador é o catanduvense Alex Sandro, lateral esquerdo e, atualmente, tem contrato com a Juventus da Itália.

O jogador também divulgou a continuidade da parceria com o Bax.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local