Anatel Estuda Criar Selo De Qualidade De Telefonia Celular Das Operadoras

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) estuda criar um selo de qualidade para indicar quais são as melhores operadoras de telefonia móvel do país. O presidente da agência, Leonardo Morais, defende a criação de uma ferramenta onde o consumidor identifique quem oferece o melhor serviço em cada região.

Por exemplo, com o aplicativo o consumidor poderá ver qual operadora oferece maior velocidade de download, menor instabilidade e menor latência no caminho que ele faz ou mesmo no bairro onde trabalha.

A contratação da ferramenta é uma proposta da área técnica da agência com o objetivo de também aumentar a concorrência entre as empresas. O secretário Nacional do Consumidor, Luciano Benetti Timm, afirmou que esse tipo de ferramenta é positivo, desde que a agência trabalhe com dados próprios e não fique refém de informações das próprias empresas em avaliação.

Segundo dados da Anatel, o serviço de telefonia celular pós-pago é o principal alvo de reclamações entre os serviços de telecomunicação, e é responsável por 35% dos 218.356 registros feitos nos canais de atendimento da agência. Entre os motivos das reclamações registradas na Anatel, a principal queixa é de problemas de cobrança.

O Sinditelebrasil, sindicato que representa as operadoras de telefonia celular, afirmou que “a melhoria da qualidade é sempre um objetivo perseguido pelas prestadoras, que investem constantemente em ações de melhoria e expansão dos serviços”.

Sobre a proposta da criação de um selo de qualidade, o Sinditelebrasil informou que o assunto ainda se encontra em debate no conselho diretor, por isso, aguardará a decisão da agência reguladora para comentar.

Ariane Pio

Da Reportagem Local