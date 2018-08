Anahy é 1ª Trans de Tabapuã a Conseguir Mudança em Certidão de Nascimento

Fã da novela mexicana Rebelde (RBD) desde a adolescência, Alex viu no nome Anahy a oportunidade de ser o que realmente era – mulher. Ela é a primeira transexual de Tabapuã a conseguir mudança na certidão de nascimento. O próximo passo terá as novas documentações (RG, CPF, Título de Eleitor) além da cirurgia de mudança de sexo, que Anahy aguarda ansiosamente na fila do Sistema Único de Saúde (SUS).

Em entrevista ao O Regional, ela conta que já estava decidida a fazer a cirurgia quando viu uma reportagem sobre uma transexual que mudou o nome. “Contei com a ajuda do Gabriel, com quem comentei que iria mudar meu nome. O Gabriel ligou para um amigo, o Gustavo que entende melhor sobre esse caso e nós três começamos a dar andamento nesse caso. Fomos ao cartório e passamos a saber qual era o primeiro passo que tínhamos que dar e assim fomos em frente até que deu tudo certo e consegui a mudança do nome. Graças a ajuda do Cartório de Tabapuã e de Catanduva. Todos bem educados, sabendo que isso é uma novidade para todo mundo. Agora rumo a cirurgia. Agradeço a todos que estão ao meu lado além do Gabriel e do Gustavo que me auxiliaram nessa etapa”, comenta. Com a mudança na certidão de nascimento que foi retirada na última sexta-feira (3) no Cartório de Catanduva, Anahy conseguirá ter outros documentos. Para isso, vai comparecer na unidade do Poupatempo e fazer a solicitação. “Não demorou nada, em uma semana depois que demos entrada já estava com a minha certidão”, disse.

A transexual aponta que desde os tempos de escola colecionava pôsteres, fotos e outros materiais da também banda RBD mexicana. “Eu era mascote do programa escola da família de Catanduva e um dos meus educadores é homossexual, um amor de pessoa e ele colocava a música do Rebelde e eu dançava, ele me chamava de Anahy e dizia que eu era parecida com ela em tudo e todo mundo ficava me chamando de Ahahy e foi onde fiz um perfil na rede social com esse nome e surgiu a ideia de ter em definitivo no meu registro. Sou muito fã dela”, complementa.

A partir de agora assinando como Anahy Cardozo Netto ela, que tem 23 anos, conta que se sente feliz com a conquista. “Só de saber que você vai chegar num local e entrega o documento masculino e a pessoa te chama e vê que ali é uma menina, era muito constrangimento. Agora vou entregar o documento com nome feminino e ninguém vai ficar olhando para minha cara como se eu fosse algo estranho na sociedade”, explica.

Ela também aposta em uma mudança de vida. “Agora estou muito bem, tenho certeza de que tudo irá mudar na minha vida e de outras que estão passando pelo mesmo procedimento. Que todos e todas que tiverem um sonho de realizar essa mudança, façam igual. Corra atrás e nunca desista porque lá na frente às portas se abrirão com muito sucesso. Siga em frente sempre de cabeça erguida” aconselha.

Cintia Souza

Da Reportagem Local