Ana Laura e Maria Clara Foram os Nomes de Bebês Mais Registrados Neste Ano em Catanduva

Os nomes compostos lideraram preferência em 2020 em Catanduva. Ana Laura e Maria Clara foram os nomes mais escolhidos, de acordo com o levantamento divulgado pela Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Estado de São Paulo (Arpen). Em primeiro lugar, Ana Laura, com seis registros neste ano. Na segunda posição, Maria Clara, com cinco e João Pedro em terceiro, também com cinco registros. O levantamento divulgou ainda o registro uma lista dos 50 nomes mais registrados em 2020. Maria Júlia (05), Lucas (05), Manuela (04), Davi Lucca (04), João Lucas (04), Pedro Henrique (04), Maria Laura (04), Helena (04), Joaquim (03), Ana Clara (03), Davi Luís (03), Maria Eduarda (03), Ana Luísa (03), Theo Henrique (03), Davi (03), Júlia (03), Benício (03), Heitor (03), Henrique (03), Samuel (03), Manuela Pereira (02), Antonella (02), Noah (02), Luísa (02), Alice Avelar (02), Maria Vitória (02), Lorenzo Gabriel (02), Davi Lucas (02), Alice Vitória (02), Gabriel Henrique (02), Yasmim Loiola (02), Pedro Gatti (02), Pedro Augusto (02), Luiz Otavio (02), Isabela (02), Maria Luíza (02), Rebeca Oliveira (02), Laura Vitoria (02), Enzo Affonso (02), Isabella Carolina (02), Ana Julia (02), Miguel Vieira (02), João Miguel (02), Bernardo Gabriel (02), Samuel Ramos (02), Nicollas Gonçalves (02) e Lavínia Catarina (02). De acordo com Arpen 1083 certidões de nascimento emitidas em 2020 em Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook