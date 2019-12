Amigos com deficiência auditiva estudam juntos em busca de crescimento profissional

Os amigos Kleber Paulo Soares de Oliveira e Mateus de Lucas Paulino possuem deficiência auditiva e estão em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho. Ambos iniciaram o curso de Segurança na Operação de Empilhadeiras.

As aulas aconteceram entre o final de novembro e o começo de dezembro deste ano.

Kleber explicou o motivo da escolha por esse curso. “Desejamos novos conhecimentos para conseguir novas oportunidades no mercado. A inclusão foi excelente para que pudéssemos participar das aulas”, afirmou.

Em alguns momentos, durante as aulas, algumas adaptações para a Língua Brasileira de Sinais precisaram ser realizadas.

“Alguns termos não possuem uma tradução literal em Libras, por isso, buscamos contextualizar para que eles entendessem todo o conteúdo do curso”, contou Marlene Batista, intérprete de Libras do Senac.

Entre os conteúdos, os alunos aprenderam sobre os cuidados exigidos na condução deste veículo, já que são manobras complexas de materiais e produtos. Todas as aulas seguem os procedimentos, normas e legislações de segurança, saúde e meio ambiente.

Com a nova formação, Kleber e Mateus esperam conseguir trabalho o quanto antes nesta área. “Estamos muito felizes pela nova capacitação. Ficaremos atentos às novas oportunidades que surgirem na área”, explicou Mateus.

Segundo a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, em 2018, das 768.723 vagas reservadas nas empresas para pessoas com qualquer tipo de deficiência, 389.165 estavam ocupadas. No Estado de São Paulo, onde o número de contratações é o maior do país, há cerca de 140 mil profissionais com deficiência empregados.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local