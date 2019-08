Amigo Do Esporte Premiará Projetos De Instituições Que Incentivam O Esporte

Trata-se de uma premiação anual com o objetivo de homenagear projetos de instituições

A Secretaria de Esportes do Estado acaba de regulamentar o selo “Amigo do Esporte”, que foi instituído pela Lei nº 16.632, de 2018. Além da regulamentação do previsto em lei, a pasta ampliou a participação para projetos esportivos de todos os segmentos, não apenas os da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte.

Trata-se de uma premiação anual com o objetivo de homenagear projetos de instituições que contribuam para o estímulo da prática esportiva. Todos os projetos e programas inscritos na Secretaria participam automaticamente da seleção. Outras ações poderão ser inscritas pelo e-mail seloamigodoesporte@sp.gov.br. O projeto mais bem avaliado dentro de cada categoria receberá a gratificação, a ser revelada e entregue em evento no mês de novembro. A premiação contempla cinco categorias: Organização Amiga do Esporte, Instituição de Ensino Amiga do Esporte, Empresa Amiga do Esporte, Empresa/Organização Amiga da Lei Paulista de Incentivo ao Esporte e Iniciativa Científica.

Os critérios que servirão como base para a avaliação dos projetos ou ações são: participação e impacto social, potencial de replicação, impacto esportivo, sustentabilidade e amparo ao atleta. A Secretaria de Esportes será responsável pela divulgação de todas as etapas das edições do Selo Amigo do Esporte.

Para o professor Pedro Cerose, técnico esportivo do município de Catanduva esse prêmio é maravilhoso, pois incentivam cada vez mais professores, instituições e até mesmo os municípios. “Com certeza o esporte é algo fundamental, ele tira a criança das ruas, da marginalização e faz com que todas as crianças aprendam o que é dever e direito, ajuda na competição de forma correta e consequentemente através de uma disciplina reflete na vida. ONGs, empresas e instituições que trabalham para ajudar essa molecada no esporte e acredito que o governo do estado pode até fazer mais ajudando os municípios melhorando praças, campanhas para criar novas escolinhas de esporte, mas mesmo assim esse selo já é algo que precisávamos e sei que vai ter muito mais para incentivo do esporte” finaliza o professor.

A participação dos concorrentes ao programa é livre de inscrição, cabendo à Secretaria de Esportes apenas solicitar informações adicionais aos participantes, com propósito de melhorar o entendimento da Comissão Julgadora, quando e se necessário.

