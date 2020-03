AME Realiza Treinamentos Sobre Biossegurança e Lavagem Das Mãos

Na última sexta-feira, dia 13 de março, o AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Catanduva, que está sob gestão da FPA – Fundação Padre Albino, realizou um treinamento com o tema ‘Biossegurança’, sendo ministrado pelo engenheiro de segurança do trabalho da FPA, Rodrigo Manzoni.

Logo após, ocorreu a disseminação de informações sobre técnicas de higienização das mãos, pelas enfermeiras Jaqueline de Cássia Brambila Juvenazzo, gerente de Enfermagem, Laura Formigoni Paglioto, da CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e Patrícia de Carvalho Fracasso, do Serviço da Qualidade.

“Os treinamentos foram realizados em dois horários, às 9h00 e 14h00, com a participação de 66 funcionários, na sala de treinamento. O primeiro, de acordo com o cronograma de ações do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e Plano Anual de Treinamentos 2020, e sobre as técnicas de higienização das mãos motivado em função do COVID 19 (coronavírus)”, ressalta informação oficial divulgada pela FPA.

Da Reportagem Local