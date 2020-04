AME Realiza Adaptações na Unidade Devido à Pandemia do Coronavírus

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, realizou adaptações na Unidade devido à pandemia do coronavírus (Covid-19), que estão em vigor desde o dia 23 de Março. De acordo com a Equipe de Gerenciamento de Risco, Núcleo de Segurança do Paciente, /SESMT e gerência administrativa, o objetivo foi adaptar o Ambulatório diante do cenário que o mundo está vivenciando com essa pandemia, minimizando os riscos à população diante de um caso suspeito com sintomas de síndrome gripal e que poderá ser considerado suspeito de Covid-19, divulgar informações em saúde e orientar a adoção de medidas preventivas e indicação de EPI’s.

Na recepção (lado externo) a Equipe de Enfermagem faz a triagem e caso algum informe sinais e sintomas de gripe e/ou resfriado é oferecida máscara, orienta-se a higiene das mãos e prioriza o atendimento. Na porta de entrada da Unidade há cartaz informativo sobre os sintomas de gripe; nas salas de espera de atendimento algumas cadeiras foram isoladas para manter a distância entre um cliente e outro. No sistema audiovisual (tevês das salas de espera) foram inseridos vídeos informativos internos da Unidade sobre medidas de proteção e prevenção ao Coronavírus; a sala para descanso dos funcionários foi transferida para sala ampla e arejada e reforçada a importância da utilização correta dos EPI’s aos profissionais de saúde que prestam atendimento ao paciente.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

