AME Promove Sipat Com Diversas Atividades

O AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Catanduva, que faz parte da gestão da FPA – Fundação Padre Albino, promoveu a SIPAT – Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Divulgado ontem, dia 6 de dezembro, as ações ocorreram de 25 a 29 de novembro.

“A Semana proporcionou atividades voltadas para os colaboradores, como ginástica laboral e momento de reflexão com o educador físico Rodrigo Sebastião Matheus, do Grupo de Apoio ao Trabalhador da Fundação Padre Albino, no dia 25. No dia 26, os participantes receberam dicas de segurança interpessoal do vigilante Agnelo Fernandes de Souza. No dia 27, palestra de Direção defensiva pelo técnico de Segurança do Trabalho Willian Fernandes, que apresentou breve histórico da Segurança do Trabalho em alusão ao dia 27 de novembro, Dia do Engenheiro do Trabalho e Técnico de Segurança do Trabalho. No dia 28, os colaboradores receberam os Palhaços da Alegria, com dinâmicas sobre o Sorriso e a Saúde, e encerrando a semana, Deniz Simiel, do Núcleo de Educação Permanente da Fundação Padre Albino, abordou o stress como fator de risco para as relações interpessoais”, diz a nota oficial publicada pela Fundação Padre Albino a respeito da semana.

Os colaboradores dos eventos participaram, ainda, de um coffee break durante a semana, bem como do sorteio de brindes. A ação foi promovida pela CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Administração do AME.

Da Reportagem Local