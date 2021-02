AME Faz Triagem Com Colaboradores Para Combate À Covid-19

A O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, continua promovendo ações de combate ao novo Coronavírus, conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS). O foco é cuidar dos colaboradores para proteger os pacientes.

De acordo com a gerente administrativa Karulini Davoli Prescilio Polo, desde o início da pandemia o AME Catanduva adotou medidas de prevenção na Unidade. Preocupada com a segurança dos clientes internos e externos, na entrada os funcionários medem a temperatura e fazem a higienização das mãos com álcool. “A triagem é realizada em todos os colaboradores por funcionário devidamente paramentado, com máscara e protetor facial, e caso algum apresente sinais ou sintomas de gripe e/ou resfriado é orientado a procurar atendimento médico nos serviços de saúde de referência”, ressalta Karulini.

Cartazes de orientação e precaução também estão disponíveis na entrada do AME, além de vídeos informativos nas salas de espera.

Ariane Pio

Da Reportagem Local