AME Comemora Outubro Rosa Com Programa “Mulheres de Peito”

Na quarta-feira, dia 14 de Outubro, o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, orientou pacientes e colaboradoras sobre a importância da prevenção do câncer de mama e apresentou o programa “Mulheres de Peito”. O objetivo do programa é detectar precocemente a doença e facilitar o acesso ao tratamento. O programa é do Governo do Estado de São Paulo para mulheres de 50 a 69 anos, que podem agendar atendimento, sem necessidade de pedido médico, pelo telefone 0800-779-0000. A ação alusiva ao Outubro Rosa foi realizada pela gestão, Centro Integrado de Humanização (CIH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e colaboradores do AME Catanduva.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local