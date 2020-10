AME Catanduva Revitaliza Sala Para Atendimento a Pacientes com Microcefalia

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME Catanduva), sob gestão da Fundação Padre Albino, é referência para o Departamento Regional de Saúde de São José do Rio Preto (DRS-XV), até a cidade de Rubineia, para a Linha de Cuidados de Microcefalia para ZIKA positiva.

A sala de atendimento dessa linha de cuidado foi revitalizada, com a mudança de toda a ambiência, com objetivo de acolher a família, proporcionar ambiente calmo, aconchegante, conforto e qualidade no atendimento. “A Linha de Cuidado de Microcefalia teve início em março de 2017 e visa diagnosticar precocemente esse agravo à saúde e prover as bases para assistência integral e contínua ao recém-nascido com microcefalia”, explicou a gerente de Enfermagem do AME Catanduva, Jaqueline de Cássia Brambila.

O AME possui estrutura completa disponibilizada pelo Governo do Estado de São Paulo, preconizando o protocolo especializado BERA, STORCH, Neuropediatra, Otorrinolaringologia e Oftalmologia, fechando assim o diagnóstico e assistência completa para esses casos, promovendo a devida saúde.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local