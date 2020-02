AME Catanduva Realiza Campanhas De Orientação Para Reduzir Ausências

O AME – Ambulatório Médico de Especialidades de Catanduva, que fica sob gestão da FPA – Fundação Padre Albino, deu início às ações do Projeto ‘AME ao próximo’, que traz, como objetivo principal, orientar a população para reduzir o absenteísmo na unidade. A primeira ação deste ano foi realizada na cidade de Paraíso, na última segunda-feira, dia 17 de fevereiro, na Unidade Básica de Saúde local, das 8h00 às 11h00. A equipe do AME, por meio da utilização de banner e folheto, orientou 66 pessoas sobre a importância do cancelamento da consulta, exame ou retorno com três ou quatro dias de antecedência para que outra pessoa possa aproveitar a vaga. “O objetivo dos promotores da ação, o CIH – Centro Integrado de Humanização, GTH – Grupo de Trabalho de Humanização, Administração e funcionários da Unidade, é orientar ‘in loco’ os pacientes/clientes externos dos 19 municípios atendidos pelo AME”, ressalta a nota oficial encaminhada à equipe do O Regional.

Avaliação – Através do Grupo de Gestão Ambulatorial da Coordenadoria de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado São Paulo divulgou o relatório de avaliação do quarto trimestre (equivalente ao segundo semestre) do AME de Catanduva em 2019. De acordo com informações da gerente administrativa Karulini Polo, de acordo com a avaliação final, a Unidade encerrou o trimestre com todos os indicadores cumpridos integralmente.

Da Reportagem Local