AME Catanduva Realiza Ações em Alusão a Campanha Novembro Azul

O Ambulatório Médico de Especialidades (AME), sob gestão da Fundação Padre Albino, está realizando ao longo deste mês a campanha Novembro Azul. A recepção e os ambulatórios foram ambientados com as cores da campanha, vídeos de conscientização são exibidos nas televisões internas e mimo alusivo está sendo entregue às pessoas atendidas.

O objetivo das atividades é conscientizar, tanto os pacientes quanto os colaboradores, sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. A ação é realizada pela Administração da unidade, Centro Integrado de Humanização (CIH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e colaboradores.

O movimento Novembro Azul teve início em 2003, na Austrália, com o objetivo de chamar a atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce das doenças que atingem a população masculina, com ênfase na prevenção do câncer de próstata.

Diariamente, 42 homens morrem em decorrência do câncer de próstata e, aproximadamente, 3 milhões vivem com a doença. Conforme dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes/ano em decorrência da doença no Brasil, para cada ano do biênio 2018/2019.

É o tipo de câncer mais frequente entre os homens brasileiros, depois do câncer de pele, ocorrendo geralmente em homens mais velhos – cerca de 6 em cada 10 casos são diagnosticados em pacientes com mais de 65 anos.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local