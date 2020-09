AME Catanduva Promove Ações Pelo Setembro Vermelho e Setembro Amarelo

Desde o dia 1º de setembro, todos os setores do Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, estão engajados nas campanhas Setembro Vermelho, de prevenção às doenças cardiovasculares, e Setembro Amarelo, de prevenção ao suicídio.

Vídeos educativos de orientação estão sendo exibidos nas tevês das recepções central, Posto I e Posto II, os setores foram customizados em alusão às campanhas e lacinhos de ambas as cores estão sendo usados nos uniformes pelos funcionários.

A ação é promovida pelo CIH – Centro Integrado de Humanização, GTH – Grupo de Trabalho de Humanização e Administração com o objetivo de colocar em prática as diretrizes e politicas nacional e estadual de humanização.

Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria – ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês é, oficialmente, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquistamos o Brasil inteiro. Para isso, o apoio das nossas federadas, núcleos, associados e de toda a sociedade é fundamental.

Ariane Pio

Da Reportagem Local