AME Catanduva Continua Com Ações Preventivas Contra Covid-19

O Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino, continua promovendo ações na unidade para enfrentamento do Coronavírus, conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e assim promovendo segurança para paciente e profissional da saúde.

A Unidade instalou em todas as suas recepções barreiras de proteção de vidro para evitar contato direto com pacientes, o que ajuda a prevenir contaminação, já que tanto pacientes como recepcionistas ficam mais distantes das gotículas de aerossóis emitidos de ambos os lados.

De acordo com a gerente administrativa do AME, Karulini Polo, desde o início da pandemia o AME Catanduva adotou medidas de prevenção na Unidade, preocupada com a assistência prestada aos pacientes. Na recepção, área externa, a Equipe de Enfermagem realiza triagem dos clientes e caso algum informe sinais ou sintomas de gripe e/ou resfriado é oferecida máscara, com orientação para higienizar as mãos e procurar atendimento médico na cidade da referência dele”.

Na porta de entrada há cartaz informativo sobre os sintomas de gripe; nas salas de espera foram isoladas algumas cadeiras para manter a distância entre os clientes; vídeos informativos nas tevês das salas de espera informam sobre as medidas de proteção e prevenção ao Coronavírus; foi reforçada a importância da utilização correta dos EPI’s aos profissionais de saúde que prestam atendimento ao paciente, entre outras medidas. “Orientamos o paciente a usar sua própria caneta para assinatura ou se usar a disponibilizada pelo AME realizamos a desinfecção contínua da mesma” ressaltou a gerente.

A diretora de Saúde e Assistência Social da Fundação Padre Albino, gestora do AME, Renata Rocha Bugatti, orienta os pacientes para não faltarem aos agendamentos, pois assim não interrompem seus tratamentos.

“Todos devem vir com máscara e seguir as orientações de prevenção para evitar o contágio. Temos que aprender a conviver com o COVID 19, seguindo as orientações, para darmos continuidade à vida com segurança”, recomendou a diretora.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

