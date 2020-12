Ambulatório Médico de Especialidades Orienta Sobre o Câncer de Pele

Na última quarta-feira, 16 de dezembro, a médica dermatologista Dra. Janaina Cappi Moraes Braz orientou sobre o câncer de pele na recepção central para colaboradores e pacientes que aguardavam consulta no Ambulatório Médico de Especialidades/AME Catanduva, sob gestão da Fundação Padre Albino.

A ação se deve ao Dezembro Laranja, mês dedicado à prevenção dessa doença. Dra. Janaína, entre outras orientações, falou sobre o perigo da exposição excessiva aos raios ultravioleta a 41 pessoas presentes.

Durante todo o mês de dezembro serão exibidos vídeos educativos nas tevês da recepção central, Posto I e Posto II e as portas e monitores de computadores foram adesivados com “solzinhos”, alusivos à campanha. A ação foi promovida pelo CIH/Centro Integrado de Humanização, GTH/Grupo de Trabalho de Humanização e administração do AME.

A campanha Dezembro Laranja, foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com o objetivo de prevenir o câncer de pele, que é o tumor de maior incidência no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), até o final de 2016, estima-se em média 181 mil novos casos, sendo que, deste total, 5.670 mil correspondem a novos casos de melanoma. A exposição solar excessiva, sem proteção, pode provocar alterações celulares, levando ao desenvolvimento de câncer de pele. Pessoas de pele clara, com pintas e manchas, idosos, quem se expôs muito ao sol e quem tem histórico de câncer de pele na família estão mais propensos a desenvolver a doença. Os cânceres de pele podem ser divididos em melanoma e não melanoma, e os mais frequentes são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, menos agressivos, mas que podem causar lesões funcionais e estéticas.

Procurar evitar a exposição excessiva à radiação solar, composta pelos raios UVB (responsável pela queimadura avermelhada da pele) e UVA (ultravioleta), principalmente entre 10h e 16h, é uma das recomendações. A radiação UVA penetra profundamente na pele e é a principal responsável pelo câncer da pele. Sua intensidade varia pouco ao longo do dia, sendo intensa não somente em dias de sol, mas também com o céu nublado, por isso é fundamental utilizar protetor solar diariamente. Quem tem tatuagem deve redobrar os cuidados, pois as tintas escuras usadas nas imagens podem encobrir possíveis lesões precursoras do câncer de pele. O melanoma, por exemplo, possui uma alteração celular com muito pigmento, assim como as tatuagens, dificultando a análise da estrutura celular durante os exames patológicos.

Adotar medidas simples de proteção como o uso de filtro solar, boné, chapéu, além do cuidado com o excesso de exposição solar, não excluí a importância do acompanhamento anual e periódico com um dermatologista. “A consulta com um dermatologista é essencial para o monitoramento de manchas, pintas e sinais que podem identificar o câncer de pele.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local