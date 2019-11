Alunos Realizam Prova do Prêmio Melhor Estudante

O Rotary Club Catanduva Norte realizou a aplicação das provas, no último domingo (10), da II edição do Prêmio “O Melhor Estudante de Catanduva”. O evento contou com a presença de 135 alunos de escolas públicas de Catanduva e Palmares Paulista do 9º Ano do Ensino Fundamental.

As provas foram produzidas pelo Instituto Federal de Votuporanga e contaram com 70 questões de português, matemática, inglês, ciências, história e geografia. O índice de abstenção superou a expectativa, com apenas 8 faltas, segundo apurou o diretor Eder Bocchini, um dos diretores do Club Rotário e idealizador do concurso em Catanduva.

Para a aplicação da prova, que ocorreu no Câmpus da Fatec, também estiveram presentes o Presidente do Rotary Catanduva Norte, Gleison Begalli e os diretores, José Carlos Buch, Ederbal Santos, Ivan Donini, Benigno Lopes Neto, Kelver Rodrigues, Tomaz Bonilha e Marcelo Prata, além das Senhoras da Casa da Amizade, Silvia Fonseca, Nelly Bocchini, Cristina Lopes, Maria Helena Donini, Manuela Bonilha e Ana Luisa Fonseca.

A Secretaria Municipal de Educação e a Diretoria Regional de Ensino, através das responsáveis, Profas Tânia Ribeiro Fonseca e Luciana Bianchin, respectivamente, deram total apoio ao evento e incentivando a participação, realizando inclusive uma seleção prévia dos alunos em cada instituição de ensino. A solenidade de entrega da premiação acontecerá no dia 03 de dezembro no CPP (Centro do Professorado Paulista), quando serão conhecidos os maiores destaques.

Da Reportagem Local