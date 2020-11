Alunos Medicina UNIFIPA/FAMECA São Homenageados No VII Prêmio Gesabel

A cerimônia de entrega da sétima edição do prêmio ocorreu na Sala de Espelhos, no Campus Sede da UNIFIPA, na sexta-feira (6), às 19h. Devido à pandemia da COVID-19, com rigorosos protocolos sanitários, os alunos e público interessado acompanharam a entrega ao vivo pelo Instagram do CAER (@emilioribascaer).

Os alunos do primeiro ao sexto ano votaram por iniciativa própria para escolher os professores através de formulário online entre os dias 19 e 23 de outubro de 2020. A premiação foi organizada pela diretoria 2020/21 do Centro Acadêmico Emílio Ribas havendo premiações em três categorias: Ciclo Básico (professores do primeiro e do segundo ano), Ciclo Clínico (professores do terceiro e do quarto ano) e Internato (professores do quinto e do sexto ano).

Além disso, houve, também, emocionante edição in memorian dedicada ao Prof. Dr. Manoel de Souza Neto, docente das disciplinas de Neurofisiologia e Neurologia na instituição há 36 anos, que faleceu no dia 11 de agosto deste ano, aos 63 anos, vítima da COVID-19.

Ganhadores – Categoria Ciclo Básico: Profa. Dra. Ana Paula Girol (docente das disciplinas de Histologia, Embriologia e Biologia Celular do curso de medicina da UNIFIPA/FAMECA; pró-reitora de pesquisa e pós-graduação da UNIFIPA); Categoria Ciclo Clínico: Prof. Dr. Murillo Antonio Couto (docente da disciplina de Cirurgia Vascular e Angiologia do curso de medicina da UNIFIPA/FAMECA; presidente docente da Liga de Cirurgia Vascular e Angiologia); Categoria Internato: Prof. Dr. Ricardo Santaella Rosa (docente das disciplinas de Medicina Preventiva e Saúde Pública e Infectologia do curso de medicina da UNIFIPA/FAMECA; presidente docente da Liga de Infectologia); In Memorian: Prof. Dr. Manoel de Souza Neto (prêmio entregue ao seu filho, Prof. Dr. Alexandre Haddad Souza).

O prêmio – A Profa. Dra. Gesabel Clemente Marques de La Haba foi brilhante aluna da Turma II da então Faculdade de Medicina de Catanduva (FAMECA), que levou o nome da instituição em todos os congressos e jornadas de que participou. Mais tarde, atuou como docente de Clínica Médica da faculdade formou o Ambulatório de Reumatologia do Hospital-Escola Emílio Carlos e foi exemplo para muitos estudantes que seguiram essa carreira. Infelizmente, faleceu em acidente automobilístico, junto com sua mãe, aos 53 anos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local