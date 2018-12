Alunos e Professores Participam da 3ª Edição do Café Literário

Alunos das escolas de Elisiário participaram da 3ª edição do Café Literário. O projeto é desenvolvido pelos estudantes do programa “Jovens Parceiros” da sala de leitura aplicado pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo em parceria com o Instituto Ayrton Senna e mediado pela Diretoria de Ensino de Catanduva. Os estudantes são da EMEF Professora Regina Tereza Aparecida Savazzi e Escola Estadual Benedito Borges da Silveira.

O objetivo do programa é incentivar alunos para o hábito de ler, a fim de aperfeiçoar o conhecimento de mundo, explorar o acervo contido na sala de leitura compartilhada por ambas as escolas. Os alunos escolhem os livros que lerão e ainda indicam aos colegas as suas leituras preferidas.

“O projeto tem o intuito de desenvolver lideranças, trabalhar o protagonismo juvenil, o pensamento crítico e reflexivo dos alunos, as habilidades como criatividade, a comunicação, o autoconhecimento, a colaboração, a responsabilidade e respeito mútuo. Os alunos partem dessas ações para desenvolver as nove atitudes que impactam a sala de leitura – parceria, liberdade, avaliação, divulgação, mobilização, convívio, organização, criatividade e acolhimento”, destaca a professora Luciana Bianchin Lopes Pereira, dirigente regional de ensino.

O projeto contém ainda suporte didático do material chamado: ‘Desafio de Leitura’ com aplicação e articulação da professora Meire Aparecida Gomes Viveiros e com os demais professores das duas Unidades Escolares.

“O projeto resgata a convivência a interação e as possibilidades de aprendizagem, por meio de momentos que agregam valores, autonomia e a leitura prazerosa”, finaliza a dirigente.

Karla Sibro

Da reportagem Local