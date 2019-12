Alunos do Viva Arte realizam intervenção teatral

O Teatro Municipal Aniz Pachá recebe na tarde deste domingo (01), às 16h, os alunos do Viva Arte. Será realizada uma intervenção de recepção pelos alunos da turma infantil e explicará de forma poética e dinâmica os principais elementos da linguagem teatral, dando ênfase na importância do saber, da imaginação e da liberdade infantil.

Sob a orientação do arte-educador Rafael Jorda, a atividade trará toda emoção para o público presente no teatro. Participarão da recepção alunos de 6 a 12 anos. A atividade está integrada nas atividades das Oficinas Culturais de 2019.

Logo após a intervenção, será a vez do espetáculo “As três Palavras Divinas” do produtor local Rafael Back. A peça conta a história do sapateiro Simão, que está em busca de dinheiro para sustentar a família. Na jornada, ele conhece Miguel, um anjo que foi enviado por Deus para a Terra com a missão de descobrir o significado das três palavras divinas. Sem fazer ideia de que se trata de um anjo, Simão e a esposa acolhem Miguel e o ensinam a trabalhar. A partir de então, a figura celestial deverá viver como um homem comum e só retornará ao céu quando descobrir o significado das três palavras. O espetáculo possui indicação livre e será exibido às 16h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local