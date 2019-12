Alunos do SESI disputam prêmio em torneio de robótica

Na próxima sexta-feira (13), os alunos do SESI/Catanduva participarão da colônia de férias em Presidente Epitácio. O evento vai reunir 40 equipes e faz parte da programação do Torneio de Robótica FIRST LEGO League. O tema abordado este ano foi o City Shaper, onde o objetivo é permitir que os estudantes possam ajudar a construir cidades cada vez melhores. Para isso, é necessário planejamento e criatividade e trabalho em conjunto.

Os catanduvenses desenvolveram um software que auxilia o trabalho de arquitetos. “Ao conversarmos com os especialistas da área, como arquitetos e engenheiros, chegamos a conclusão de que há problemas quando os moradores furam as paredes sem saber o que há por trás delas como, por exemplo, canos, fios elétricos. Além de causar danos na estrutura da casa, há um custo extra no reparo,” explicou Gabriela Eduarda, uma das integrantes.

A equipe desenvolveu um Sistema Tecnológico de Construção – STC que trabalha com duas frentes, um programa desktop para o arquiteto e uma aplicação mobile para os clientes. “O programa desktop permite o arquiteto ou engenheiro cadastrar seus clientes, obras, funcionários e também as plantas para posteriores acessos de seus clientes e aprovações da obra, como por exemplo, obras da Saec. O arquiteto ou engenheiro será responsável por fazer mapeamento da obra, por meio dos desenhos das plantas (alta, baixa, 3D, água, gás, esgoto, amarrações de ferro) da casa com as respectivas medidas de distâncias, essas plantas devem ser salvas como imagens para poderem ser acessadas pelo cliente. O mesmo deve acessar o local de plantas no aplicativo mobile e, por meio das imagens e medidas, fazer a correspondência da localização na sua parede, dessa forma, ele saberá onde furar.

O projeto foi desenvolvido por seis alunos, são eles: Gabriela Eduarda Martins Horvatti, Leonardo Benetti, Mirella Cristina Calceta, Yasmin Andrade Silva, Eduardo Gomes dos Santos e Enzo Gomes dos Santos. Além do técnico José Luis Vivi e a mentora Marcelli Roberta.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local